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اغتيال دبلوماسي تركي كبير في العراق و«أردوغان» يتوعد

عرب وعالم

أردوغان
أردوغان

خالد الشرقاوي - وكالات

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دان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، الهجوم الذي استهدف موظفي القنصلية التركية في مدينة أربيل العراقية.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال أردوغان في تغريدته: "أدين الهجوم الشنيع على موظفي القنصلية التركية في أربيل، وأترحم على الشهيد الذي فقد حياته في الهجوم.

وأضاف قائلا: " اتصالاتنا مستمرة مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور بسرعة على مرتكبي هجوم أربيل".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن أحد موظفي القنصلية التركية تعرض إلى هجوم مسلح غادر أثناء تواجده خارج مبنى القنصلية في أربيل، بعد الظهيرة، ما أدى إلى استشهاده.

وأضاف البيان : " نواصل اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم بأسرع وقت".

فيما أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، أن بلاده سترد بأسرع وقت ممكن على الهجوم الغادر.

وقال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، إن سلطات بلاده تواصل مساعيها للكشف عن منفذي هجوم.



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