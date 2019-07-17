شاهد.. أول فيديو لاغتيال نائب القنصل التركي بالعراق

عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، مقطع فيديو يرصد اللقطات الأولى من موقع حادث مقتل نائب القنصل العام التركي في أربيل بالعراق.

وكانت وسائل الإعلام قد كشفت أن هجوما مسلحا استهدف مطعما في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل نائب القنصل التركي بالإقليم واثنين من مرافقيه، ووقوع عدة إصابات متفاوتة.

وقال شهود عيان إن بعض الدبلوماسيين العاملين في القنصلية التركية كانوا متواجدين في موقع الحادث.

ومن جانبها، قالت مصادر أمنية عراقية إن ”ثلاثة موظفين من بينهم اثنان يعملون في القنصلية التركية باربيل قتلوا بإطلاق نار من قبل شخص داخل أحد المطاعم بالقرب من مقر القنصلية".

وكشفت مصادر أمنية، أن قوات الاسايش الكردية تشتبك مع المجموعة المسلحة التي هاجمت موظفي القنصلية التركية في عينكاوة بأربيل، وسط اتهامات لحزب العمل الكردستاني.

فيما أوضحت المصادر أن قوات الاسايش أغلقت طريق أربيل – قضاء مخمور بعد الهجوم المسلح الذي استهدف موظفي القنصلية التركية.

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