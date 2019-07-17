» "الأوقاف": 17 مليون جنيه حصيلة بيع صكوك الأضاحي

قال الدكتور جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، إن تمثيل المرأة في موسم الحج ضعيف جدًا، وأن هناك خطة لزيادة هذا التمثيل من خلال دورة تدريبية دقيقة لتوعية الحجاج، وعقد امتحان لها، مشيرًا إلى أنه تم تأهيل عدد من الواعظات لتوعية السيدات في الحج.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «dmc »، أنه تم توقيع بروتوكول مع وزارة التموين لاستيراد الأضاحي بسعر مناسب، لذبحها تحت إشراف وزارة الأوقاف في الوقت الشرعي للأضحية، لتفويت الفرصة على المتاجرين بالشعائر الدينية.

وأوضح أن صكوك الأضاحي توفر العديد من فرص العمل، وأنه تم تحصيل 17 مليون جنيه صكك أضاحي حتى الآن منذ إطلاق الحملة.