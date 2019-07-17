» «فضل» يطالب الجماهير بحضور مباراة السنغال والجزائر

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فضل

أبدى محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقامة حاليا في مصر، سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته مصر في التنظيم الترويج للبطولة الإفريقية.

وطلب فضل من الجماهير ضرورة حضور المباراة النهائية لكأس الأمم بين السنغال والجزائر في التاسعة مساء على إستاد القاهرة يوم الجمعة القادمة من أجل الظهور بالصورة المثالية .

وقال فضل في تصريحات إعلامية: "منذ أول يوم والجميع كان حريصا على نجاح البطولة خاصة وأن التحدي الأكبر بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة وتم تطبيق نظام بطاقة المشجع وأيضا ستكون البطولة انطلاقة لتطبيق النظام في المباريات المحلية ".

وجاء ذلك خلال حفل تكريم محمد فضل ومحمد كامل رئيس شركة برزنتيشن سبورت من شركة إيديتا الراعي الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية .



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