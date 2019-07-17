«الخنيسي» يقود هجوم تونس أمام نيجيريا

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لمنتخب تونس بقيادة الفرنسي آلان جيريس، التشكيلة الرسمية في مواجهة منتخب نيجيريا، بعد قليل، في لقاء تحديد المركز الثالث لكأس أمم أفريقيا "مصر 2019 ".
وبذلك ستكون التشكيلة الرسمية لمنتخب تونس كالاتي :
في حراسة المرمى : معز بن شريفية .
في الدفاع : ياسين مرياح - نسيم هنيد - أسامة الحدادي - محمد دراجر .
في وسط الملعب : إلياس السخيري - فرجاني ساسي - غيلان الشعلالي .
في الهجوم : أنيس البدري - وهبي الخزري - طه ياسين الخنيسي .
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