راهب: البدينات لن يدخلن الجنة.. فماذا حدث له؟

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أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى الراهب الأب مارسيلو روسي 52 عامًا، حيث يلقى عظة تحدث خلالها عن أن السيدات اللاتي يعانين من البدانة "لن يدخلن الجنة".

وأثار الراهب غضب سيدة من الحاضرين ما جعلها تصعد على المسرح متجاوزة الحراس، ودفعته بقوة، في سقطة كادت أن تفقده حياته.

وعلى الرغم من أن المسافة التي سقط خلالها قد تسبب كسر بالرقبة، لكن هذا لم يحدث وقال الراهب "لقد أنقذني الله، إنها معجزة. لم يصل رأسي إلى الأرض عندما سقطت. لا أشعر بألم في العمود الفقري. أنا بخير".




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