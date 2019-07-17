  • الأربعاء 17 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر09:40 م
بحث متقدم
صلاح

«صلاح» يلعب إسكواش.. ومتابعون: يطبق فن اللامبالاة

الزواج

قبل الزواج.. اعرف مصاريف الطلاق

أبو تريكة

«أبو تريكة» يدعم تونس بظهور خاص

أمريكا وإيران

أمريكا: مستعدون للحوار مع إيران بدون شروط مسبقة

الملك سلمان

قرار سعودي للتيسير على الحجاج القطريين

والدة أبوتريكة مع مشجعين جزائريين

شاهد.. جماهير الجزائر تكرِّم والدة «أبو تريكة»

ترامب

تسريب فيديو فاضح لـ«ترامب»

أرشيفية

شاهد.. أول فيديو لاغتيال نائب القنصل التركي بالعراق

أعمال سحر

شاهد.. قرية تنتفض لتطهير مقابرها من أعمال السحر

ملك ماليزيا وزوجته

ملك ماليزيا يطلق زوجته بعدما شاهدها في فيديو إباحي

رسميًا.. نادٍ إيطالي يتقدم بعرض لضم "تريزيجيه"

الرياضة

تريزيجيه
تريزيجيه

متابعات ـ محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

رسميًا.. أندية إنجليزية تطلب «تريزيجيه» بهذا الرقم

#

نادي سعودي يتحدي "الأهلي" في خطف "لابا"

#

نادٍ فرنسي شهير يسعى لضم النني في الانتقالات الصيفية

#

احتجاج رسمي من الأهلي لعدم حضور جماهيره

كشف موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي عن تلقى نادى قاسم باشا التركي، عرضًا رسميًا من أحد الأندية الإيطالية لضم نجم منتخب مصر محمود حسن "تريزيجيه"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الموقع أن نادي سامبدوريا الإيطالي، قدم عرضًا يتجاوز الـ10 ملايين يورو لنادي قاسم باشا من أجل التعاقد مع "تريزيجيه".

ويعد نادي أستون فيلا الإنجليزي، أحد أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب المصري صاحب الـ24 عامًا، في ميركاتو الصيف.

وفي وقت سابق أعلن حسن حلمي أوكشوز، نائب رئيس نادي قاسم باشا، أن ناديه يرفض التخلي عن "تريزيجيه" بأقل من 10 ملايين يورو.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة تونس ونيجيريا
» رسميًا.. نادٍ إيطالي يتقدم بعرض لضم "تريزيجيه"
» مجلة فرنسية: جيل «شحاتة» الأفضل في القرن الـ21
» عقوبات قاسية في انتظار جماهير الجزائر
» «فضل» يطالب الجماهير بحضور مباراة السنغال والجزائر
» الحرارة قد تصل لـ100 درجة والوفيات بالملايين
» "الأوقاف": 17 مليون جنيه حصيلة بيع صكوك الأضاحي
» فيديو.. حرائق إسرائيل تتجدد وحملة لإجلاء السكان
» حازم إمام يدعم صلاح: سيظل فخرًا للعرب
» قرار هام من مترو الأنفاق بسبب درجات الحرارة
» اغتيال دبلوماسي تركي كبير في العراق و«أردوغان» يتوعد

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:29 ص

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود
أطباء (أرشيفية)