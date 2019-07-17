«أبو تريكة» يدعم تونس بظهور خاص

ظهر النجم محمد أبو تريكة محلل قنوات "بي إن سبورت"، ولاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلى سابقًا، في مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى، أثناء تواجده بالاستوديو التحليلي لقنوات بي إن سبورت، وهو يرتدى زيًا يشير إلى دعمه لمنتخب تونس في مباراته أمام منتخب نيجيريا بعد قليل.

وظهر أبو تريكة مرتديًا كرافته خضراء دعمًا لتونس الخضراء في مباراتها أمام نيجيريا اليوم لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع، فيما جاءت تعليقات المتابعين كالآتي:

حيث قالت أحدهم :"أساطير كتير لعبوا واعتزلوا محدش فاكرهم بس الحاجه اللي بتفضل للابد المبادئ والأخلاق، فخر العرب الحقيقي"، واضاف آخر " تريكة : قلوب جماهير الأهلي هي ورب الكعبة أغلي من كل الأموال" وتابع آخر " تحية لك من المغرب ..نحبك في الله".

ويلعب المنتخب التونسي اليوم في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بعدما خسر أمام منتخب السينغال بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما بالدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا مصر 2019.



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