  • الأربعاء 17 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر09:38 م
بحث متقدم
صلاح

«صلاح» يلعب إسكواش.. ومتابعون: يطبق فن اللامبالاة

الزواج

قبل الزواج.. اعرف مصاريف الطلاق

أبو تريكة

«أبو تريكة» يدعم تونس بظهور خاص

أمريكا وإيران

أمريكا: مستعدون للحوار مع إيران بدون شروط مسبقة

الملك سلمان

قرار سعودي للتيسير على الحجاج القطريين

والدة أبوتريكة مع مشجعين جزائريين

شاهد.. جماهير الجزائر تكرِّم والدة «أبو تريكة»

ترامب

تسريب فيديو فاضح لـ«ترامب»

أرشيفية

شاهد.. أول فيديو لاغتيال نائب القنصل التركي بالعراق

أعمال سحر

شاهد.. قرية تنتفض لتطهير مقابرها من أعمال السحر

ملك ماليزيا وزوجته

ملك ماليزيا يطلق زوجته بعدما شاهدها في فيديو إباحي

شاهد..

«أبو تريكة» يدعم تونس بظهور خاص

آخر الأخبار

أبو تريكة
أبو تريكة

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

أبو تريكة يكشف دور "التنويم المغناطيسي" في خسارة مصر

#

سر حضور أبو ريدة لمباراة تونس وغانا رغم استقالته من اتحاد الكرة

#

أبوتريكة يوجه رسالة إلى مستشار ترامب

#

إخواني منشق: أبو تريكة ليس مصريا .. وأصوله من هذه الدولة العربية

ابوتريكة

حفيظ راجي في منزل أبوتريكة

جماهير الجزائر في منزل أبوتريكة

ظهر النجم محمد أبو تريكة محلل قنوات "بي إن سبورت"، ولاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلى سابقًا، في مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى، أثناء تواجده بالاستوديو التحليلي لقنوات بي إن سبورت، وهو يرتدى زيًا يشير إلى دعمه لمنتخب تونس في مباراته أمام منتخب نيجيريا بعد قليل.

وظهر أبو تريكة مرتديًا كرافته خضراء دعمًا لتونس الخضراء في مباراتها أمام نيجيريا اليوم لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع، فيما جاءت تعليقات المتابعين كالآتي:

حيث قالت أحدهم :"أساطير كتير لعبوا واعتزلوا محدش فاكرهم بس الحاجه اللي بتفضل للابد المبادئ والأخلاق، فخر العرب الحقيقي"، واضاف آخر " تريكة : قلوب جماهير الأهلي هي ورب الكعبة أغلي من كل الأموال" وتابع آخر " تحية لك من المغرب ..نحبك في الله".

ويلعب المنتخب التونسي اليوم في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بعدما خسر أمام منتخب السينغال بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما بالدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا مصر 2019.

شاهد الصور..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة تونس ونيجيريا
» رسميًا.. نادٍ إيطالي يتقدم بعرض لضم "تريزيجيه"
» مجلة فرنسية: جيل «شحاتة» الأفضل في القرن الـ21
» عقوبات قاسية في انتظار جماهير الجزائر
» «فضل» يطالب الجماهير بحضور مباراة السنغال والجزائر
» الحرارة قد تصل لـ100 درجة والوفيات بالملايين
» "الأوقاف": 17 مليون جنيه حصيلة بيع صكوك الأضاحي
» فيديو.. حرائق إسرائيل تتجدد وحملة لإجلاء السكان
» حازم إمام يدعم صلاح: سيظل فخرًا للعرب
» قرار هام من مترو الأنفاق بسبب درجات الحرارة
» اغتيال دبلوماسي تركي كبير في العراق و«أردوغان» يتوعد

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:29 ص

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود
أطباء (أرشيفية)