شاهد.. رسالة خاصة من هند صبري لـ"نسور قرطاج"

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نشرت الفنان هند صبري تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وجهت خلالها رسالة للشعب التونسي ومنتخب تونس خاصة بعد الخسارة أمام منتنخب السينغال بالدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا مصر 2019.

وكتبت الفنانة في تغريدتها "أيا كانت النتيجة انا فخورة بنسور قرطاج وإصرارهم  في الملعب تحدوا الظروف والصعاب ووصلوا للدور القبل نهائي  واليوم يلعبون على البرونزية... مربوحة ولاد بلادي".

ودعم العديد من متابعيها رسالتها الموجهة للفريق بقولهم " انشالله زينة..بقدرة ربي مربوحة" وقال آخرون " ان شاء الله الفرجاني يعوض النهارده".

ويلعب المنتخب التونسي اليوم في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بعدما خسر أمام منتخب السينغال بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما بالدور نصف النهائي من بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليًا بمصر.

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