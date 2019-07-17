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بعد اختيارها لإحياء حفل ختام الأمم الأفريقية

رسالة رومانسية من رامي رضوان لزوجته

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 وجه الإعلامي رامي رضوان، رسالة لزوجته الفنانة دنيا سمير غانم بعد اختيارها لإحياء حفل ختام بطولة الأمم الأفريقية، الذي سيقام مساء الجمعة المُقبل، باستاد القاهرة الدولي.

ونشر "رضوان" صورة لزوجته عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "حبيبتي كالعادة هتتألقي.. وهتنوري حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019".

ومن المقرر أن يقام حفل ختام كأس الأمم الأفريقية في 19 يوليو الجاري على هامش مباراة الجزائر والسنغال في نهائي الكأس.


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