» تفاصيل جديدة عن قضية فتاة العياط

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قالت دينا المقدم، محامية فتاة العياط "أميرة"، المتهمة بقتل سائق حاول اغتصابها، إن الفتاة تعاني من حالة ذهول بسبب الاحداث التي مرت بها ، مشيرا الى انها كانت تدافع عن شرفها وجميع الادلة تتطاق مع تحريات المباحث.

وأضافت محامية فتاة العياط  لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور":" موكلتي بنت جدعة وبـ100 راجل ودافعت عن شرفها"، قائلة:"نحن أمام حالة دفاع عن النفس".

وأوضحت أن جميع الأدلة والتحريات تثبت براءة البنت، والفيصل بين البراءة تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي.


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