  • الخميس 18 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:33 ص
بحث متقدم
الأرصاد.. طقس حار

"الأرصاد" تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

مصطفي الفقي

الفقي: استضافة مصر للبطولة أهم من الفوز بالكأس

قتل

تفاصيل جديدة عن قضية فتاة العياط

الشقق المفروشة - أرشيفية

«مافيا الشقق المفروشة للمغتربات».. استغلال وأمراض وأشياء أخرى

صلاح

«صلاح» يلعب إسكواش.. ومتابعون: يطبق فن اللامبالاة

الزواج

قبل الزواج.. اعرف مصاريف الطلاق

أبو تريكة

«أبو تريكة» يدعم تونس بظهور خاص

أمريكا وإيران

أمريكا: مستعدون للحوار مع إيران بدون شروط مسبقة

الملك سلمان

قرار سعودي للتيسير على الحجاج القطريين

والدة أبوتريكة مع مشجعين جزائريين

شاهد.. جماهير الجزائر تكرِّم والدة «أبو تريكة»

الفقي: استضافة مصر للبطولة أهم من الفوز بالكأس

آخر الأخبار

مصطفي الفقي
مصطفي الفقي

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري من "ساويرس" على خسارة المنتخب: مفيش فايدة

#

إعلامي مصري: الإخوان سبب الهجوم على محمد صلاح والمنتخب

#

«أبوريدة»: مصر ستكون جاهزة لاستضافة كاس العالم في هذا التوقيت

#

إستاد رياضي.. مطلب صعيدي

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إنه يعتبر نجاح مصر في استضافة بطولة الأمم الإفريقية أهم من الفوز بالكأس، مشيرا الى أن التنظيم الجيد للبطولة يعكس ريادة مصر لإفريقيا في كثير من المجالات.

واضاف "الفقي" "، في حواره مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"  :" انه ينظر لكرة القدم ولاستضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية بمنظور سياسي".

وتابع :" استضافة مصر لكأس أمم إفريقيا وترحيبها بالوفود الإفريقية تعزز علاقاتها بجميع دول القارة، ويعزز الانتماء المصري الإفريقي".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة رومانسية من رامي رضوان لزوجته
» رسميًا.. نادٍ إيطالي يتقدم بعرض لضم "تريزيجيه"
» مجلة فرنسية: جيل «شحاتة» الأفضل في القرن الـ21
» عقوبات قاسية في انتظار جماهير الجزائر
» «فضل» يطالب الجماهير بحضور مباراة السنغال والجزائر
» الحرارة قد تصل لـ100 درجة والوفيات بالملايين
» "الأوقاف": 17 مليون جنيه حصيلة بيع صكوك الأضاحي
» فيديو.. حرائق إسرائيل تتجدد وحملة لإجلاء السكان
» حازم إمام يدعم صلاح: سيظل فخرًا للعرب
» قرار هام من مترو الأنفاق بسبب درجات الحرارة
» تفاصيل جديدة عن قضية فتاة العياط

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:29 ص

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود