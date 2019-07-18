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شاب ينشر بث مباشر لانتحاره بالمنوفية: عايز منكم دعوة تخفف عذابي

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انتحار

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شاب ينتحر

وثق شاب بمحافظة المنوفية لحظات انتحاره عبر بث مباشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وصُدم الأب من هول ما رآه بعدما رأى نجله معلقا بغرفته بحبل بعد شنق نفسه ، حيث علق قائلا: "كان متعثر في الدراسة وحالته النفسية ساءت".

وقال الشاب إسلام في رسالة قبل انتحاره: "مش عايز حد يزعل من اللي هعملوو.. بجد أنا تعبت أوي والدنيا جاية عليا أوي.. وعيلتي مش حاسين بيا.. وحتى صحابي اللي معتبرهم زي إخواتي.. باعوني هوا أنا زعلتكم في حاجة.. دا أنا لو أطول أخدمكم بعنيا ورب الكون لاخدمكم.. عيلتي لسة مفكرين إن أنا لسة صغير.. وربنا حرام عليكم إنتو معندكوش إحساس ... دا أنا طالع (..) أمي عشان أرضيكم وإنتو مبتحسوش.. أنا نفسي في حاجة واحدة بس ممكن دعوة منكم ممكن تخفف العذاب اللي هتعزبوو كلها دقايق وتفرحووو سلام عليكم الناس اللي صاحية يكلموو اللي نايمين تابعوا البث المباشر كواليس الموت".

وتلقى اللواء سمير أبوزامل، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير البحث الجنائي، بتلقيه بلاغا من صابر عبدالمرضي ومقيم قرية كفر بلمشط مركز منوف باكتشافه انتحار نجله إسلام 16 سنة طالب، داخل غرفة نومه معلقا بحبل في سقف الحجرة واضاف بقيامه بتصوير نفسه مباشرة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وعلى ذلك لسوء حالته النفسية لتعثره في دراسته ونفي الشبهة الجنائية.

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