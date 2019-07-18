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فنان شهير يكشف عن أخطر موقف تعلمه أثناء عمله بمحل كشري

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محمد علي رزق
محمد علي رزق

أحمد عادل شعبان

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محل كشرى

روى الفنان محمد علي رزق تفاصيل أغرب موقف تعلمه في طفولته أثناء عمله في محل الكشري الذي كان يملكه والده.

وقال "رزق" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "زمان نزلت أشتغل مع أبويا في المحل واللي ما يعرفش أبويا كان عنده محل كشري، فكنت في المرحلة دي شغال جرار، يعني بعد ما الزبون يخلص أكل ألم الأطباق وأمسح الترابيزة وأنظفها"

وأضاف: "في مره زبون جاء يعطيني بقشيش، نص جنيه أخذت الموضوع على كرامتي كابن صاحب محل ورفضت، فجأة عم صلاح ده كان ريس العمال بتاع الوردية، زعقلي وقالي محمد مد إيدك، وبعد الزبون مامشي لاقيته بيندهلي، وقالي (ربنا بيبعتلك رزق، ماينفعش تقول لربنا لأ، اوعى تقول لرزقك لأ)".


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