أسامة كمال: "يا أيها الرئيس شكرا"

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الإعلامي أسامة كمال

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السيسي

دي إم سي

أسامة كمال




أشاد الإعلامي أسامة كمال، بسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "الرئيس عبد الفتاح السيسى غامر بكل شيء إلا وطنه، وعمل كل شيء عشان تبقى رأسنا مرفوعة وعشان المواطن المصرى لا يكون قليل فى أى حتة فى الدنيا".


ووجه كمال، خلال برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "يا أيها الرئيس شكرا، أشكرك لرهانك على المصريين ورغم الأزمات كان رهانك على قدرة المصريين على التحدى وتحمل عبء الإصلاح الاقتصادي، وشكرًا على الإنجاز الواقعى".


 وأشار كمال ، إلى أن الرئيس دائمًا ما يكون متواجدًا فى كل المشروعات والفعاليات، ووسط العمال والعساكر، بما يدفع الجميع للعمل.

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