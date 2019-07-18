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بـ "ليبيا"..

اختفاء نائبة برلمانية في ظروف غامضة

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وكالات - سارة أشرف

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اختطاف

نائبة

شرق ليبا

اختفت النائبة سهام سرقيوه، من منزلها بمدينة بنغازي شرق ليبيا، في ظروف غامضة، بعد ساعات من عودتها من اجتماعات النواب في القاهرة، وسط أنباء عن اختطافها.

وتفيد المعلومات بأنها اختطفت من منزلها أمس الأربعاء، من قبل مجموعة مسلحة وملثمة مجهولة الهوية، هاجمت المنزل وأطلقت النار مما أدى إلى إصابة زوجها برصاصتين".

مصير النائبة "سرقيوه" لا يزال غامضا، بعدما أكدت ابنتها في تدوينة على فيسبوك، أن "مكان والدتها لا يزال مجهولا"، ونشرت صورا قالت إنها لمنزل العائلة بعد تعرضه لإطلاق النار، بينما لم تكشف السلطات إلى حد الآن عن الجهة التي اختطفت النائبة أو السبب وراء ذلك.

من جانبها طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان، الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي، بسرعة التحرك وكشف مصير النائبة وضمان إطلاق سراحها.

يذكر أن سرقيوه، كانت من بين نواب البرلمان الليبي المشاركين في اجتماعات القاهرة، للتباحث حول توحيد الرؤى والجهود، من أجل حلّ سياسي للأزمة الليبية، والتي اختتمت الاثنين الماضي.


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