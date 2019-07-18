» تعرف على ثانى أغنى شخصية فى العالم

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بيل جيتس

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أطاح مؤسس شركة " LVMH " للمنتجات الفاخرة الفرنسي برنارد أرنو (70 عاماً) بمؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس ليصبح ثاني أغنى رجل بالعالم بعد جيف بيزوس مؤسس موقع "أمازون" وفق تصنيف مؤشر بلومبورغ Bloomberg Billionaires Index .

وأفادت CNN أنها المرّة الأولى التي يخرج فيها غيتس من من المركزين الأولين للائحة أغنى أثرياء العالم منذ إنشاء المؤشر منذ سبع سنوات.

تبلغ ثروة أرنو الصافية حوالي 108 مليارات دولار، وفقًا للمؤشر، بعد أن أضاف 39 مليار دولار إلى ثروته في العام الماضي.  بينما تُقدّر ثروة غيتس بـ 107 مليار دولار. 

وتضّم شركة " LVMH " علامات تجارية فاخرة مثل لويس فويتون، كريستيان ديور، وجيفانشي، بالاضافة الى علامات سيفورا وشمبانيا دون بيرينيون.


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