» رئيس "فيفا" يهنئ مصر بنجاح أمم أفريقيا

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هنأ جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، مصر على تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، في نسختها الـ 32.

وأضاف "إنفانتينو" خلال اجتماع الجمعية العمومية رقم 41 للاتحاد الأفريقي لكرة القدم المقام حاليًا بأحد فنادق بالقاهرة، قائلًا: أود أن أقول لمصر جعلتم قلوب محبي كرة القدم في العالم تخفق وهم يتابعون تلك البطولة بهذا التنظيم الممتاز وتوفير تلك الملاعب الجميلة".

وتابع: "أهنئ أيضا الجزائر والسنغال بعد وصولهما النهائي، كما أهنئ نيجيريا وتونس اللذين لعبا بالأمس في مباراة تحديد المركز الثالث، مصر ستكون غدًا محطًا لأنظار العالم بسبب نهائي كأس الأمم التي يتابعها كل محبي كرة القدم في العالم".

وأكمل رئيس الاتحاد حديثه قائلًا: "كلكم تواجدتم في باريس بالجمعية العمومية الخاصة بالاتحاد الدولي وأسألكم هل تشعرون بالفرق اليوم، هل تشعرون بالفخر العمل تحت مظلة هذا الاتحاد".

وتابع: "لقد انطلقنا من أزمة شديدة إلى تحقيق نجاحات كبرى ورفع مستوى دخل الكرة العالمية، وأخرها نجاح كأس العالم للسيدات التي نظمتها باريس".


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