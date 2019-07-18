مفاجأة.. "كاف" يغير حكم نهائي أمم أفريقيا

18 يوليه 2019 - 11:31 ص

قامت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتغيير حكم نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، والمقرر له غدا الجمعة على استاد القاهرة الدولي بين السنغال والجزائر بعدما أسندت اللقاء للحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز منذ عدة أيام، إلا أنها تراجعت وقررت إسنادها للحكم الكاميروني أليوم نيانت.

وتكون الطاقم الجديد لمباراة النهائي الافريقي بين السنغال والجزائر غدا الجمعة من:

الحكم: الكاميرونى اليوم نيانت

مساعد أول: الكاميرونى ايفارست مينكواندى

مساعد ثان: الكميرونى الفيس نوبى

حكم رابع: الجابونى اريك أوتوجو كاستان

مساعد احتياطى: السودانى وليد أحمد على

حكم فيديو مساعد: الفرنسى بينوت ميلوت

حكم فيديو مساعد أول: الجامبى بكارى جاساما

حكم فيديو مساعد ثان: الجنوب إفريقى زاكيلى سويلا