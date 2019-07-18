إجراء اختبار ذكاء لـ "أولاد زايد".. ما الأمر

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ضاحي خلفان

بن زايد

اختبار ذكاء

نشر ضاحي خلفان، القائد العام لشرطة دبي السابق، سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بشأن إجراء اختبار للذكاء لأولاد زايد معلقا : "نحن على يقين أن الأذكياء يصنعون التقدم".

وكتب "خلفان" في تغريدته: "قام صندوق الوطن بإجراء اختبارات ذكاء لعيال زايد...نتائج درجات الأذكياء جدا...طلبت منه أن يعدها في قائمة لعرضها على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان...نحن على يقين أن الأذكياء يصنعون التقدم".

وأضاف في تغريدة أخرى:"لا ينبغي أن تكون العقول الذكية درجاتهم على الورق..ولكن ينبغي أن تتحول عمل يكون متميزا في شتى المجالات والطرق".

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل مع التغريدة، حيث جاءت التعليقات كالآتي: "نعم أبناء زايد أذكياء، والأهم هو طموحهم كبير"، بلا شك ويتساءلون لماذا الإمارات متقدمة ومتطورة  وشعبها أسعد شعب".


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