لقاء مفاجئ بين "الجبير" وقرقاش.. تعرف على السبب

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وكالات - سارة أشرف

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التقى وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي عادل الجبير، بوزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش.

وبحث الجانبان المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تطرقا إلى جهود البلدين الشقيقين في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجرى اللقاء بحضور وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبد الكريم القين، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بن بكر بالخيور.

وكان أنور قرقاش عقد اجتماعا آخر مع إبراهيم العساف، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء.


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