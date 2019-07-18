وقف حمو بيكا والعفريت وآخرون عن الغناء

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الإعلام السعودي

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الإعلام السعودي

أمير سعودي يوجه سؤالا محرجا لإعلامي المملكة

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حمو بيكا
حمو بيكا

متابعات-علا خطاب

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هاني شاكر

حمو بيكا

أعلن نقيب الموسيقيين، الفنان هاني شاكر، اليوم الخميس، منع التعامل مع كل من حمو بيكا، والعفريت، وفرقة الصواريخ، وشاكوش، وحنجرة وكز4قابرة، وهي فرق وكيانات تدعي امتهانها الموسيقى والغناء.

وقال طارق مرتضى المتحدث باسم النقابة، إن النقابة خاطبت مسئولي محافظة مرسى مطروح بشكل رسمي بمنع أي مطرب أو (دي جي) غير مقيد أو منتسب للنقابة بالغناء في الساحل الشمالي؛ للحفاظ على الفن في مصر من الأغراض السيئة.

وأضاف مرتضى أن هناك دخلاء على مهنة الموسيقى والغناء يعملون في نطاق محافظة مرسى مطروح والساحل الشمالي، وهم غير مقيدين بسجلات النقابة كأعضاء عاملين أو منتسبين، ولذلك تخشى النقابة أن يكون من بين هؤلاء العناصر من يخفي أغراضا أخرى، لا تمت للفن بصلة وقد تسيء إلى أمن الوطن.


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