بعد فضيحة طلاقها من ملك ماليزيا.. هكذا ردت "أوكسانا"

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ملك ماليزيا وملكة جمال روسيا
ملك ماليزيا وملكة جمال روسيا

متابعات-علا خطاب

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ملك ماليزيا

اوكسانا

عقب واقعة طلاقها التي هزت ماليزيا، نشرت أوكسانا فويفودينا عارضة الأزياء الروسية الشهيرة، صورة لمولودها واصفه إياه بأنه ملك ماليزيا القادم.

جاء ذلك بعد ظهور قسيمة طلاق عارضة الأزياء الروسية بملك ماليزيا السابق السلطان محمد الخامس، لتنتهي قصة الحب التي تغنت بها الجميلة الروسية كثيرًا.

وأكدت صحيفة ”ديلي ميل" البريطانية، أن قسيمة الطلاق تؤكد أن ملك ماليزيا السابق قد طلق ” أوكسانا ” نهائيًا في بداية الشهر الجاري، وذلك بعد انتشار صور فاضحة لها، وظهور فيديو لها تمارس الجنس في حمام سباحة أثناء مشاركتها بأحد البرامج التليفزيونية.

وأكدت الصحيفة أن السبب الأكبر لواقعة الطلاق جاء بسبب ذلك الفيديو الذي صدم العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن زواجها بملك ماليزيا لم يكمل عامًا.

ولم تعلق ” أوكسانا ” على واقعة الطلاق حتى الآن، إلا أن نشر صورة لمولودها الجديد ووصفها له بملك ماليزيا القادم، يؤكد انفصالها نهائيًا عن السلطان محمد الخامس.





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