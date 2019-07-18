  • الخميس 18 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:32 م
بحث متقدم
الإعلام السعودي

أمير سعودي يوجه سؤالا محرجا لإعلامي المملكة

الإعلام السعودي

أمير سعودي يوجه سؤالا محرجا لإعلامي المملكة

ارشيف

إحباط هجوم انتحارى بشمال سيناء

جزائر

رئيس الجزائر المؤقت يصل القاهرة لحضور نهائى أفريقيا

ملك ماليزيا وملكة جمال روسيا

بعد فضيحة طلاقها من ملك ماليزيا.. هكذا ردت "أوكسانا"

تركي آل الشيخ

رسالة من تركي آل الشيخ لفنان شهير

كلاكيت تاني مرة..."العسيلي" عريس

فنانون أحرجوا معجبيهم بطريقة مهينة.. آخرهم "العسيلي"

حمو بيكا

وقف حمو بيكا والعفريت وآخرون عن الغناء

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

وزير المالية: أصبروا شوية عشان خاطر عيالكم

قبة حديدية

تطور سريع.. قبة حديدية جديدة لإسرائيل بالقرب من غزة

مقتل 6 عناصر بالحرس الجمهوري بسوريا

عرب وعالم

ارشيف
ارشيف

وكالات - سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

مقتل 5 في هجوم لـ"داعش" على حقل نفطي بليبيا

#

لحظة مقتل 8 عناصر إرهابية من المتورطين بهجوم العريش

#

مقتل فتاة باشتباك مسلح في ميانمار

#

مقتل وإصابة 4 من الشرطة العراقية بهجوم مسلح شمال البلاد

سوريا

مقتل

6 جنود

قتل 6 عناصر من الفرقة الرابعة التابعة للحرس الجمهوري السوري، بقيادة اللواء ماهر شقيق الرئيس بشار الأسد، في تفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلتهم كانت تقلهم في محافظة درعا جنوب البلاد.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، لم يتمكن من تحديد الجهة المسئولة، لكنه أشار إلى أن قوات النظام تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات، إن كان بالعبوات الناسفة أو بإطلاق النار في محافظة درعا، لكنها لا تسفر عادة عن سقوط ضحايا.

وأوضح «المرصد» أن «مقاتلين معارضين سابقين يشنون عادة هجمات مماثلة ضد قوات النظام».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» أغرق طفليه المصابين بالتوحيد.. السبب صادم
» متحف جمال عبد الناصر بـ"المجان" للجمهور
» إقلاع أول رحلات مصر للطيران لنقل ضيوف الرحمن
» "كاف" يعين "دروجبا" و"إيتو" مساعدين له
» تعرف على ثانى أغنى شخصية فى العالم
» رئيس "فيفا" يهنئ مصر بنجاح أمم أفريقيا
» بشرى سارة لذوي الإعاقة من طلبة الثانوية العامة
» موعد انضمام "صلاح" لتدريبات ليفربول
» شاهد.. هندى يرفض قص شعره منذ 40 عاما
» فنانة شهيرة تهاجم زوجها الفنان: لو العصمة بأيدي كنت طلقتك
» فنان شهير يكشف عن أخطر موقف تعلمه أثناء عمله بمحل كشري

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود