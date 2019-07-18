» تفوق الخيال.. أطفال يذهبون لمدارسهم داخل أجولة

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فيتنام

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب فيتنامي وهو يعبر أحد الأنهار ، وفي يده كيس بلاستيكي يوجد به صبي.

وظهر الصبي بداخل الكيس هو واحد من أصل خمسين طفلا في قرية "هوي ها" شمال غربي فيتنام، يستخدمون عددًا من الوسائط المختلفة لعبور النهر من أجل الذهاب للمدرسة ،وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس.

وظهرت طريقة الأكياس كواسطة نقل خطيرة؛ إلا أنها تُستخدم على نطاق واسع، وتُستخدم هذه الطريقة بشكل شبه يومي لنقل التلاميذ إلى مدارسهم.

 شاهد الفيديو..

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=163&v=qh99JrE0IIY

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