» أمير سعودي يوجه سؤالا محرجا لإعلاميي المملكة

18 يوليه 2019 - 02:31 م

استنكر الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود الأداء الذي يقوم به إعلاميو المملكة، في مواجهة ما أسماه المؤمرات والتحديات.

وكتب بن خالد على حسابه في تويتر: "سؤال ..هل إعلامنا نجح في مواجهة التحديات والمؤامرات على الوطن.. الجواب: انظر لأغلب من يتصدر إعلامنا المرئي والمقروء والمكتوب.. وإذا عُرف السبب بطَل العجب".

يذكر أن الأمير السعودي كان قد كتب سابقا سلسلة تدوينات انتقد فيها الإعلام في المملكة قائلا : عندما تعرضت المملكة لهجمة إعلامية منظمة ومدروسة من الأعداء لم يكن إعلامنا قوياً بما فيه الكفاية لمواجهة الهجمة بل أن من دافع بشراشة وقوة أرعبت الخصوم والأعداء هم الشعب السعودي الذين كسروا إعلام الأعداء بكل وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف: من الأمور الغريبة التى لم أجد لها جوابا هو مدراء من غير السعودين واستضافة مقيمين في البرامج والقنوات على أنهم سعوديون .. والأدهى هو حديثهم وتدخلهم بأشياء تخص المجتمع والعادات.. أنا لست ضد الاستضافة لكن ضد أن يتم خداعنا بأنهم سعوديون.

وتساءل: من يقف خلف ذلك ولماذا لا يتم منعهم .. لماذا لا يتم دعم أبناء الوطن الشرفاء وليس من الضروري أن يكون اسماً رنان.

وأوضح إن كانت ذريعة البعض الكفاءة الإعلامية فردي عليه بسيط أن من دافع عن الوطن هو الشعب وليس من تم استضافتهم على القنوات

واستخدام هذه الذريعة من أجل فتح إعلامنا لغير السعوديين هذا أمر مرفوض ولا يقبله أحد.