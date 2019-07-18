هجوم جديد يلاحق محمد رمضان.. تعرف على السبب

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محمد رمضان
محمد رمضان

متابعات-علا خطاب

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سعد المجرد

محمد رمضان

انساي

عقب نشر الفنان محمد رمضان، الكليب الغنائي الجديد ، انساي، على قناته بموقع ” يوتيوب ” والذي يغني معه في دويتو لأول مرة المطرب المغربي، سعد لمجرد ، تعرض لانتقاد حاد من متابعيه بسب ما واصفه بـ"عقدة الفقر".

وعلى الرغم من إعجاب الجمهور بقصة الكليب إلا أن بعضهم عبر عن ملله من معاناة الفقر التي يظهر بها الفنان المصري في أغلب أعماله وكأنها عقدة ما .

حيث ظهر محمد رمضان كطباخ بأحد المطاعم بينما كان “لمجرد ” “وييتر” بنفس المطعم ، ويرى رمضان حبيبته تسير مع آخر غني ليقرر التمرد على الفقر ويساعده في ذلك العثور على مبلغ مالي .

ويتابع الكليب القصة، إذ يصبح النجمان ثريين وبالفعل تحاول حبيبة “رمضان ” العودة إليه إلا أنه يرفض .

وكان” رمضان ” قد أدى أدوارا كثيرة لأشخاص يعانون من الفقر وكأنه يحاول معالجة مشكلة اجتماعية خاصةً أنه اعترف بنشأته البسيطة بعيدا عن حياة الرغد والثراء .


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