» البورصة تربح 2.8 مليار جنيه

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البورصة
البورصة

خالد الشرقاوي - متابعات

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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وارتفع رأس المال السوقي بقيمة 2.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 729.886 مليار جنيه

وارتفع مؤشر "EGX 30 " بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 13670 نقطة، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX 70 " بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 531 نقطة، وزاد مؤشر "EGX 100 " بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 1376 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى463 نقطة.

وصعد مؤشر "EGX50 " بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 2020 نقطة، وقفز مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 16795 نقطة.

مليون ورقة مالية بقيمة 492.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 11.3 ألف عملية لعدد 164 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 57.47% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 38.2%، والعرب على 4.33% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 61.31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 38.68%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.1 مليون جنيه، 19.4 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، 13.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 37.1 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، على التوالى.



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