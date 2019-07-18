  • الخميس 18 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر06:00 م
بحث متقدم
حفل الكاف

مصر تستضيف حفل "الأفضل" فى أفريقيا

دار الافتاء

هل يجوز إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد..الإفتاء تجيب

وردة

"باوك" يطيح بـ عمرو وردة لأزماته الأخلاقية

الجيش الأمريكي

تحركات عسكرية أمريكية جنوب الخليج

السيسي يستقبل رئيس الجزائر

قبل نهائي أمم أفريقيا.. السيسي يستقبل رئيس الجزائر

برهامي يستشهد بـ"الدستور" في تعيين نادية عبده

فتوى صادمة لـ «برهامي» عن تطبيق «فيس آب»

مدبولي

«مدبولي» يكلف المحافظين بـ5 مهام استعدادًا للأضحى

الأرصاد

«الأرصاد»: تحسن ملحوظ في درجات الحرارة غدًا

أدوية

أدوية الكحة وقطرة العين «الكيف البديل» للمدمنين

السودان

الشرطة السودانية تفرق تظاهرات بالغاز المسيل للدموع

وزارة الطيران: استقبال ونقل 105 آلاف حاج هذا العام

الحياة السياسية

حجاج مصر للطيران
حجاج مصر للطيران

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

"التعليم" تكشف عن أزمة في تنسيق هذا العام

#

الكويت تحقق فى تسجيل 7 آلاف تأشيرة حج غير شرعية

#

بالصور.. التضامن تعلن أسماء الأمهات المكرمات

#

تنويه من "التربية والتعليم" للطلاب خارج مصر

الطيران المدني

مصر للطيران

حجاج بيت الله

قال وزير الطيران المدني إن المطارات المصرية استعدت لاستقبال أكثر من 105 آلاف حاج هذا العام، يتم نقلهم على متن شركات الطيران المصرية والسعودية.

وكلف وزير الطيران المدني، خلال كلمته باحتفالية سفر أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام إلى السعودية، جميع العاملين بشركات الوزارة إلى تقديم أقصى ما لديهم من جهد لخدمة أهلهم وذويهم من ضيوف الرحمن المسافرين على مصر للطيران وشركات الطيران الأخري، والعمل على تنفيذ الخطة الموضوعة لانسيابية الجسر الجوي وضمان راحة الحجاج في رحلات الذهاب والعودة وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على أكمل وجه دون أي معوقات بما يعينهم على أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة.

وأكد وزير الطيران، أن الوزارة تشرف بخدمة ورعاية حجاج بيت الله الحرام وهو ما يلقي مسئولية كبيرة على العاملين بقطاع الطيران المدني، حيث تم التنسيق مع السلطات السعودية وجميع الوزارات والجهات المعنية من أجل خدمة ضيوف الرحمن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» الكاف يختار "الغردقة" لاستضافة حفل جوائز إفريقيا 2019
» البورصة تربح 2.8 مليار جنيه
» تفوق الخيال.. أطفال يذهبون لمدارسهم داخل أجولة
» مقتل 6 عناصر بالحرس الجمهوري بسوريا
» أمير سعودي يوجه سؤالا محرجا لإعلاميي المملكة
» أغرق طفليه المصابين بالتوحيد.. السبب صادم
» متحف جمال عبد الناصر بـ"المجان" للجمهور
» إقلاع أول رحلات مصر للطيران لنقل ضيوف الرحمن
» "كاف" يعين "دروجبا" و"إيتو" مساعدين له
» تعرف على ثانى أغنى شخصية فى العالم
» رئيس "فيفا" يهنئ مصر بنجاح أمم أفريقيا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    07:04 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود