قوى البرلمان تدين بيان منظمة العفو حول قانون الجمعيات الأهلية

أدانت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بيان منظمة العفو الدولية بشأن قانون الجمعيات الأهلية الجديد.

وأضافت "درويش" فى بيان لها، أن انتقاد منظمة العفو الدولية لقانون الجمعيات الأهلية يؤكد على عدم حيادية هذه المنظمة المشبوهة، وأنها تعادى وتترصد للدولة المصرية.

وأوضحت وكيل اللجنة، أن بيان "العفو الدولية"، يؤكد على عدم إطلاع المنظمة على هذا القانون واعتمدت كعادتها على أقوال مرسلة لبعض القوى المعارضة.

وأكدت "درويش"، أن قانون الجمعيات الأهلية الذي أقرة مجلس النواب بعد مناقشات عديدة والأخذ بآراء المتخصصين، جاء ملبيًا لمعظم مطالب الجمعيات الأهلية في مصر.