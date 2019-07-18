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هل يجوز إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد..الإفتاء تجيب

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دار الافتاء
دار الافتاء

حسن عاشور

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قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد مانع شرعي من إطلاق أسماء بعض الناس على المساجد سواء من قام ببناء المسجد أو غيره تخليدا لأسماء الأعلام.

جاء ذلك خلال رد الافتاء على سؤال حول حكم  إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد، أو تسميتها باسم بانيها.

وأكدت دار الإفتاء إنه لا يوجد مانع شرعًا من إطلاق أسماء بعض الناس أو الأشخاص على المساجد سواء من قام ببناء المسجد أو غيره تخليدًا لأسماء الأعلام، أو لتمييزه عن غيره وسهولة الاستدلال عليه.

لكن دار الإفتاء في الوقت نفسه قالت أما إن كانت نية إطلاق الاسم على المسجد من باب الفخر والرياء فهذا غير جائز.


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