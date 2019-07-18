تعليم الجيزة تعتمد حركة تغييرات قيادية

اعتمد اليوم خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حركة تغييرات مفاجئة بخريطة قيادات تعليم الجيزة.

وبناء على هذه الحركة المفاجئة، تقرر نقل السيد صالح عبد الرحمن متولى من منصب وكيل إدارة العمرانية إلى مدير عام إدارة شمال الجيزة التعليمية، كما تقرر تكليف السيد طارق حسين الخضرى مدير عام إدارة جنوب التعليمية ، ونقل السيد صالح عبد الرحمن متولى من منصب وكيل إدارة العمرانية إلى مدير عام إدارة شمال الجيزة التعليمية ، ونقل السيد بكساوى مصطفى سيد من منصب مدير عام إدارة شمال إلى مدير عام إدارة العمرانية التعليمية.

كما قرر حجازي نقل ايمن عبد الواحد من مدير عام إدارة العمرانية إلى مدير عام إدارة بولاق الدكرور التعليمية، ونقل محمد عبد الودود من منصب مدير عام إدارة جنوب إلى مدير عام إدارة الصف التعليمية، ونقل نجوى عبد المعطى من منصب مدير عام إدارة بولاق الدكرور إلى مدير عام إدارة 6 أكتوبر التعليمية، ونقل حسين حسنى مرسى عمران من منصب مدير عام إدارة الصف إلى مدير عام إدارة أبو النمرس التعليمية .

وتقرر ايضًا تكليف عصام الدين مصطفى على عبد الرازق ليصبح مديرا عاما لإدارة الحوامدية التعليمية ، وتكليف سمير عبد الستار احمد حجازى مديرا عام لإدارة العياط التعليمية ، وتكليف سيد عبد العزيز عطيه ليصبح مديرا عاما لإدارة الشيخ زايد التعليمية ، وحمدى عبد الفتاح ليصبح مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية .

وأوضح مدير تعليم الجيزة، أن هذا الاجراء يسري لحين الاعلان عن الوظيفة بالطرق القانونية وتلغى جميع التكليفات السابقة لهذا القرار مع اخطار إدارة شئون العاملين بالمديرية بصورة من القرار لاتخاذ اللازم.