قرار صادم من السعودية تجاه فنانة كويتية

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نوال الكويتية
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محمد فضل- متابعات

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السعودية

الكويت

صدمة

نوال

كشفت الفنانة نوال الكويتية سبب عدم مشاركتها العام الحالي، في فعاليات مهرجان ”سوق عكاظ“ ، موضحة أن الشركة السعودية المنتجة للحفل أبلغتها بتقليص عدد حفلات المهرجان، وهو ما منعها من المشاركة، وسبب حالة صدمة لدى جمهورها، خاصة أن هذا القرار يأتي تزامنًا مع حالة التوتر في العلاقات بين السعودية والكويت بعد الفيديو الذي وصف بـ«المسئ» من الإعلامية السعودية سارة الدندراوي.

وكتبت نوال في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“ تقول: ”الجمهور السعودي الكريم مساء الخير، أعلنت سابقًا عن مشاركتي في سوق عكاظ هذا العام، وبلغتني الشركة المنتجة للحفل مؤخرًا أنه تم تغيير الجدول، وتقليص الحفلات في المهرجان، وهذا ما منع مشاركتي ولقائي بكم.. وأعدكم أنني سأراكم قريبًا“.

وكان من المقرر أن تكون الفنانة نوال الكويتية واحدة من ضمن 7 فنانين سيشاركون في فعاليات مهرجان“ سوق عكاظ ”، وهم الفنان عبدالله الرويشد، وراشد الماجد، وحسين الجسمي، وأصاله، وأحلام، وكاظم الساهر.


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