صور فاضحة لـ«منة فضالي» على البحر

نشرت الفنانة منة فضالي عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مجموعة من الصور الشبه عارية المثيرة للجدل، وذلك أثناء تواجدها بأحد الشواطئ الساحلية لقضاء إجازة الصيف.

وظهرت الفنانة في تغريدتها التي كانت بعنوان "دائمًا سعيدة"، مرتدية ملابس سوداء قصيرة، بينما كان ظهرها شبه عار، في حين تفاعل معها المتابعين والمحبين لها ،الذين أبدوا إعجابهم بإطلالتها الأنثوية الرقيقة، فيما غازلها البعض وتمنوا أن يكونوا معها في تلك اللحظة، وذلك على حد تعبيرهم في التعليقات.

وعلى الجانب الآخر انتقدها بعض المتابعين على الصور العارية التي تواصل الظهور بها بين الحين والآخر مبديين استيائهم من صورها المثيرة للجدل.

يذكر أن منة فضالى انتهت من تصوير مشاهدها فى مسلسل قيد عائلى 2 وهو المسلسل الذى يشهد مشاركة لعدد كبير من الفنانين.



شاهد الصور..







