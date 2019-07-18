» مدرب الجزائر يوجه رسالة للجماهير المصرية

رد المدير الفني لمنتخب الجزائر على سؤال بشأن دعم جماهير مصر للجزائر "إن أرادوا تشجيعنا فمرحبًا بهم، نحن لدينا جماهيرنا التي أتت لتشجيعنا".

وقال جمال بلماضي في تصريحاته للموقع الرسمي للجنة المنظمة لأمم إفريقيا: "ما اقصده هو ان كل فرد حر، من يريد تشجيعنا فمرحبا به، ومن لا يريد فهذا حقه ولا يمكن اي احد ان يجبر الاخر على فعل أي شيء."

واضاف: "لم اعن أني لا أريد تشجيع الجماهير المصرية، بل ما قصدته هو انهم لديهم مطلق الحرية في اتخاذ أي قرار يريدونه، ونحن سنكون بخير في كل الأحوال لوجود جماهير حاضرة من الجزائر لمساندتنا، ولكن في النهاية مرحبا بالجماهير المصرية إلى جانبنا غدا."

ويلعب المنتخب الجزائري أمام نظيره السنغالي في نهائي أمم إفريقيا على استاد القاهرة غدًا الجمعة في تمام التاسعة مساءًا.