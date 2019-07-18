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بث مباشر.. قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021

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اليوم.. افتتاح بطولة أمم أفريقيا الـ31 بالجابون

خالد الشرقاوي

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تجرى الآن مراسم سحب قرعة التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2021 في القاهرة.

ويشارك في القرعة 52 منتخبًا مصنفة لـ 5 مستويات وسيتم بناء عليها تحديد الـ12 مجموعة التي سيتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

ومن المقرر أن يتأهل من المجموعة التي ستضم الكاميرون منتخبًا وحيدًا فقط، كونها الدولة المستضيفة للبطولة.

ووفقًا لنظام القرعة فإن المنتخبات الموجودة بالتصنيف الخامس ستواجه بعضها البعض في دور تمهيدي سيتأهل منه 4 منتخبات فقط إلى دور المجموعات.


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