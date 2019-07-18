» استعدادات أمنية بـ"باريس" استعدادًا لنهائي كأس إفريقيا

استعدادات أمنية مكثفة بالعاصمة الفرنسية "باريس"، على وقع الاستعداد لنهائي أمم إفريقيا مصر2019، خشية تكرار أحداث الشغب التي حدثت في أعقاب ترشح منتخب الجزائر لنصف نهائي مسابقة كأس أمم أفريقيا.

وكشفت إحدى الصحف الفرنسية نقلا عن بعض المصادر الأمنية أن 5 آلاف شرطي سيقع نشرهم في كامل أنحاء العاصمة الفرنسية خشية من تكرار أحداث الشغب.

وكان عدد من أفراد الجالية الجزائرية الموجودين في فرنسا نزلوا، للشوارع احتفالا بترشح منتخبهم للمربع الذهبي على حساب كوت ديفوار، وتخللت هذه الاحتفالات أحداث تخريب مسّت بصفة خاصة شارع "الشانزليزيه" وهو ما استدعى تدخل الشرطة الفرنسية.

وتعد جاليات تونس والجزائر والمغرب من أكثر الجاليات عددا في فرنسا، وهي تلعب دورا كبيرا في النجاحات الرياضية الفرنسية، خاصة في رياضتي كرة القدم وألعاب القوى.

ولن تكون مهمة الجزائر سهلة في نهائي أمم أفريقيا، باعتبارها ستواجه السينغال الذي يعد منافسًا قويًا، من أهم المرشحين للبطولة.