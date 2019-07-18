فيديو فاضح لـ«كاردشيان» المغربية يثير ضجة

18 يوليه 2019 - 07:09 م

نشرت الفتاة المغربية الشهيرة ندى حاسي الملقبة بـ«كاردشيان المغرب»، فيديو وصفه النشطاء بالفاضح لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهي تؤدي رقصة مثيرة بملابس فاضحة.

وتقوم الفتاة المغربية الشابة بآداء الرقصة بطريقة مثيرة على أنغام الأغاني، وهي بملابس شبه عارية، وهو ما أثار ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صفحتها.

واتهما البعض بتعمد إثارة الجدل من خلال ظهورها بشكل جرئ، بينما وجه البعض إليها شتائم وألفاظ وسباب.

