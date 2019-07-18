  • الخميس 18 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر07:39 م
بحث متقدم
أحلام

«انفصال» أحلام عن زوجها القطري يشعل «تويتر»

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات «تشفي الصدور»

الحج

لأول مرة.. مصر توفد 9 واعظات مصاحبات لبعثة الحج

نوال الكويتية

قرار صادم من السعودية تجاه فنانة كويتية

السيسي يستقبل رئيس الجزائر

قبل نهائي أمم أفريقيا.. السيسي يستقبل رئيس الجزائر

وردة

"باوك" يطيح بـ عمرو وردة لأزماته الأخلاقية

الجيش الأمريكي

تحركات عسكرية أمريكية جنوب الخليج

برهامي يستشهد بـ"الدستور" في تعيين نادية عبده

فتوى صادمة لـ «برهامي» عن تطبيق «فيس آب»

أدوية

أدوية الكحة وقطرة العين «الكيف البديل» للمدمنين

محاكمة

تجديد حبس متهم استولى على أموال بحجة توظيفها في تجارة الأراضي

تعرف على مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021

الرياضة

قائمة منتخب مصر تتضمن علي غزال
قائمة منتخب مصر تتضمن علي غزال

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

استعدادات أمنية بـ"باريس" استعدادًا لنهائي كأس إفريقيا

#

بث مباشر.. قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021

#

«كلود لوروا»: نيجيريا المرشح الأول للفوز باللقب

#

فنانة شهيرة: حزينة عليكي يا مصر

مصر

مجموعة مصر

قرعة أمم إفريقيا 2021

نهائي أمم إفريقيا 2019

أمم إفريقيا الكاميرون

أقيمت منذ قليل حفل قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا التي تقود إلى الكاميرون 2021، المقام في القاهرة قبل 24 ساعة من نهائي أمم إفريقيا 2019 بين السنغال والجزائر على استاد القاهرة الدولي.

ووضعت القرعة المنتخب الوطني مع منتخبات كينيا وتوجو وجزر القمر، علمًا بأنه من المقرر أن تلاقي منتخبات التصنيف الخامس بعضها عن طريق المواجهات المباشرة في التصفيات التمهيدية، على أن ينضم الفائزين إلى منتخبات التصنيف الرابع لبدء دور المجموعات من التصفيات.

وفي دور المجموعات، سيتم تقسيم المنتخبات الـ48 إلى 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني للمشاركة في نهائيات "كان 2021".

يذكر أن النسخة الحالية التي تحتضنها مصر شهدت مشاركة 24 منتخبا لأول مرة، وأقيمت في فصل الصيف للمرة الأولى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021
» وزارة العدل السعودية تعلن توفر وظائف جديدة للرجال والنساء
» استعدادات أمنية بـ"باريس" استعدادًا لنهائي كأس إفريقيا
» البورصة تربح 2.8 مليار جنيه
» استاد القاهرة يفتح أبوابه الواحدة ظهرًا في نهائي كأس الأمم
» هل يجوز إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد..الإفتاء تجيب
» مدرب الجزائر يوجه رسالة للجماهير المصرية
» الشرطة السودانية تفرق تظاهرات بالغاز المسيل للدموع
» الكاف يختار "الغردقة" لاستضافة حفل جوائز إفريقيا 2019
» تعليم الجيزة تعتمد حركة تغييرات قيادية
» "كلوب" يحسم الجدل حول رحيل صلاح وماني

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:34 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود