  • الخميس 18 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر09:18 م
بحث متقدم
انخفاض الدولار

انخفاض الدولار لـ 13 جنيها في هذا الموعد

إبراهيم سعدة وزوجته وابنته

وفاة زوجة «إبراهيم سعدة» غرقًا في الساحل الشمالي

المتحدث باسم الرئاسة

الرئاسة تعلن 10 آلاف تأشيرة للجمهور الجزائرى

مقر إقامة حفل قرعة أمم إفريقيا 2021

«مصر حظها حلو»..مجموعات قرعة كأس أمم إفريقيا 2021

عملات أجنبية

الدولار والريال مقابل الجنيه اليوم..تعرف على الأسعار

وفاة (أرشيفية)

شذوذ ومقطع إباحي.. كشف لغز قتيل حدائق القبة بشقته

الشيخ خالد الجندي

فيديو.. خالد الجندى: أحل الله الربا لنفسه

أحلام

«انفصال» أحلام عن زوجها القطري يشعل «تويتر»

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات «تشفي الصدور»

الحج

لأول مرة.. مصر توفد 9 واعظات مصاحبات لبعثة الحج

فيديو.. خالد الجندى: أحل الله الربا لنفسه

آخر الأخبار

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

الجندي لـ"المصريين": "ملكوش دعوة بالسياسة"

#

«خالد الجندي»: اللهم احشرنا مع «السيسي»

#

فيديو.. الجندي: هذا حكم سب الرسول

#

البحرين تشن هجوما حادا على "نصر الله" لهذا السبب

أكد الداعية خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الله حرم الربا على عباده، إلا أنه جعله لنفسه.

وقال "الجندى"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc "، اليوم الخميس: "الصدقات تربى وتزيد، فالله حرم الربا على عباده، وجعله لنفسه، فيربى الصدقات ويزيدها".

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن الصدقة لا تنتهى بوضعها في يد المحتاج أو الفقير، وإنما تحتاج إلى رعاية تتمثل في عدم المن والأذى والاعتداء على الغير، مشيرًا إلى أن الصدقة مثل النبات الذي يزرعه الفلاح وتحتاج إلى رعاية مستمرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. الكاف يعلن مباراة واحدة لنهائي إفريقيا والكونفدرالية
» رسميًا.. هولندا تعلن حظر النقاب
» تلفزيون ألوان.. مكافآت لاعبي الجزائر عقب التتويج باللقب
» تعرف على مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021
» وزارة العدل السعودية تعلن توفر وظائف جديدة للرجال والنساء
» استعدادات أمنية بـ"باريس" استعدادًا لنهائي كأس إفريقيا
» البورصة تربح 2.8 مليار جنيه
» استاد القاهرة يفتح أبوابه الواحدة ظهرًا في نهائي كأس الأمم
» هل يجوز إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد..الإفتاء تجيب
» مدرب الجزائر يوجه رسالة للجماهير المصرية
» الشرطة السودانية تفرق تظاهرات بالغاز المسيل للدموع

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:30 ص

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود