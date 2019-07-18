  • الخميس 18 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر09:18 م
بحث متقدم
انخفاض الدولار

انخفاض الدولار لـ 13 جنيها في هذا الموعد

إبراهيم سعدة وزوجته وابنته

وفاة زوجة «إبراهيم سعدة» غرقًا في الساحل الشمالي

المتحدث باسم الرئاسة

الرئاسة تعلن 10 آلاف تأشيرة للجمهور الجزائرى

مقر إقامة حفل قرعة أمم إفريقيا 2021

«مصر حظها حلو»..مجموعات قرعة كأس أمم إفريقيا 2021

عملات أجنبية

الدولار والريال مقابل الجنيه اليوم..تعرف على الأسعار

وفاة (أرشيفية)

شذوذ ومقطع إباحي.. كشف لغز قتيل حدائق القبة بشقته

الشيخ خالد الجندي

فيديو.. خالد الجندى: أحل الله الربا لنفسه

أحلام

«انفصال» أحلام عن زوجها القطري يشعل «تويتر»

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات «تشفي الصدور»

الحج

لأول مرة.. مصر توفد 9 واعظات مصاحبات لبعثة الحج

«الزناتي»: نقابة الصحفيين تحصل على 60 تأشيرة حج مجانية

الحياة السياسية

حسين الزناتي
حسين الزناتي

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

فرقة سوهاج للفنون الشعبية على مسرح نقابة الصحفيين غداً

#

رسميًا.. ضياء رشوان يفوز بمقعد نقيب الصحفيين

#

«عمر عمار» المرشح لمجلس «الصحفيين»: تأشيرات حج وعمرة قريبًا

#

"رشوان" يسجل بكشوف التجديد النصفي لنقابة الصحفيين

صرح حسين الزناتى وكيل النقابة للنشاط أن السفارة السعودية منحت النقابة 60 تأشيرة مجانية، وذلك بعد خفض نسبة ما تحصل عليه السفارة من تأشيرات لهذا العام عن السنوات السابقة وتخفيضها على جميع الجهات الأخرى .

واوضح الزناتى ان السلطات السعودية وضعت قواعد جديدة للحصول على تأشيرات الحج الفردية مختلفة عن السنوات الماضية ، وتقوم النقابة بمتابعتها بالتواصل مع الزملاء للحصول على التأشيرات .

وقال الزناتى انه سيتم إختيار الزملاء بترتيب الأسماء التى فازت بالقرعة العلنية التى أجريت فى يوم الخميس 30 مايو الماضى وفى حالة إعتذار أي زميل أو عدم تسليمه جواز سفره للنقابة سيتم تصعيد الزملاء من الكشف وفقا لترتيبه فى نتيجة القرعة

وقال الزناتى أنه على الزملاء الذين فازوا بتأشيرات الحج الممنوحة من السفارة تسليم أصل جواز السفر وصورة شخصية بخلفية بيضاء للنقابة بعد غد السبت الموافق 20 يوليو ، فى أولى خطوات الإجراءات للحصول عليها ويعتبر الزميل متنازلاً عن فرصته فى حالة عدم تقديمهما حتى يوم الأحد نظراً لضيق الوقت.

واكد الزناتى على أنه رغم التعليمات التى كانت قد صدرت بتخصيص التأشيرات للصحفيين فقط نجح نقيب الصحفيين ضياء رشوان فى الحصول على إمكانية تنازل الزميل الصحفى للتأشيرة للأب أو الأم فقط ، بعد تواصله مع السفير السعودي أسامة نقلى .

وعن خطوات وشروط الحصول على تأشيرة الحج اشار الزناتى الى ان المطلوب من كل زميل هو جواز سفر إلكترونى صالح لمدة(6 أشهر على الأقل) غير مثقوب فى الصفحة الرئيسية.

وصورة شخصية بخلفية بيضاء مقاس (3×4) وشهادة تطعيمات الحج من مكتب الصحة.

ويتم إدخال بيانات جوازات السفر على النت ويقوم بها مندوب النقابة، ثم تقوم النقابة بتسليم كشف بالأسماء وصور جوازات السفر وأرقام طلبات الحج للسفارة، وبعد إعتماد السفارة للأسماء يتم سداد مايعادل (2500ريال سعودى) تشمل خدمات المطوف فقط وذلك بمقر شركة طيران ناس وعنوانها (3 شارع ابن كثير (سويس تاور) كورنيش النيل – الدقى –الجيزة).

ولمن يرغب توفر السفارة السعودية برامج للإقامة والمشاعر-بدون تذاكر طيران- يمكن للزميل الاختيار من بينها وذلك عبر شركة (الفهد الهندى) ومقرها شارع ابن كثير متفرع من شارع مراد أمام مديرية أمن الجيزة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. الكاف يعلن مباراة واحدة لنهائي إفريقيا والكونفدرالية
» رسميًا.. هولندا تعلن حظر النقاب
» تلفزيون ألوان.. مكافآت لاعبي الجزائر عقب التتويج باللقب
» تعرف على مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021
» وزارة العدل السعودية تعلن توفر وظائف جديدة للرجال والنساء
» استعدادات أمنية بـ"باريس" استعدادًا لنهائي كأس إفريقيا
» البورصة تربح 2.8 مليار جنيه
» استاد القاهرة يفتح أبوابه الواحدة ظهرًا في نهائي كأس الأمم
» هل يجوز إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد..الإفتاء تجيب
» مدرب الجزائر يوجه رسالة للجماهير المصرية
» الشرطة السودانية تفرق تظاهرات بالغاز المسيل للدموع

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:30 ص

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود