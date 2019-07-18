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تعرف على موعد تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021

الرياضة

الكاف
الكاف

أحمد سالم

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نهائي أمم إفريقيا 2021

موعد التصفيات

أمم إفريقيا الكاميرون 2021

كان 2021

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد تصفيات أمم أفريقيا 2021، التي ستستضيفها الكاميرون بعد عامين من الآن.

وستقام تصفيات أمم إفريقيا من مرحلتين هي الدور التمهيدي، ثم دور المجموعات على أن يتأهل 24 منتخبًا للنهائيات من بينهم صاحب الأرض الكاميرون.

وتقام تصفيات أمم إفريقيا خلال الفترة من 7 أكتوبر 2019 وحتى نوفمبر 2020، بينما لن يشارك المنتخب المصري إلا بداية من نوفمبر 2019 بعد إعفاء الفريق من المشاركة في الدور التمهيدي.

وأتت الخارطة الزمنية للتصفيات كما يلي:

- الدور التمهيدي (ذهاب وعودة): 7 و15 أكتوبر 2019

دور المجموعات

- الجولة 1 و2: 11 و19 نوفمبر 2019

- الجولة 3 و4: 31 أغسطس و8 سبتمبر 2020

- الجولة 5: 5 و15 أكتوبر 2020

- الجولة 6: 9 و17 نوفمبر 2021.

وانتهت منذ قليل فعاليات حفل قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية والتي أسفرت عن مواجهة سهله للمنتخب الوطني مع منتخبات كينيا وتوجو وجزر القمر.

ويشار إلى أن نهائي أمم إفريقيا 2019، المقامة حاليًا بمصر، سيقام غدًا الجمعة على استاد القاهرة الدولي بين منتخبي الجزائر والسينغال، في تمام التاسعة مساءًا.


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