» رسميًا.. هولندا تعلن حظر النقاب

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خالد الشرقاوي - وكالات

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أعلنت هولندا عن تطبيق حظر ارتداء النقاب في المدارس والمباني العامة في البلاد اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، وحددت العقوبات التي ستترتب على المخالفات.

وحسب صحيفة "دتش نيوز" الهولندية، سيتم تغريم من ترتدي النقاب بـ150 يورو، وسيكون على المسؤولين الحكوميين أن يطلبوا ممن يرتدين النقاب إزالته أو مغادرة المكان تحت طائلة طلب الشرطة لهن في حال الممانعة.

وكان أعضاء البرلمان الهولندي قد صوتوا بأغلبية كبيرة لصالح حظر ارتداء النقاب، وذلك بعد 13 عاما من طرح فكرة حظره لأول مرة.

ويقال إن هناك حوالي 150 امرأة يرتدين النقاب يوميا في هولندا ويقول النقاد إن تأثير الحظر سيجعل من المستحيل على هؤلاء النساء ممارسة حياتهن اليومية وأن فرض الحظر سيكون مضيعة للمال.


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