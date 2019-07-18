» تلفزيون ألوان.. مكافآت لاعبي الجزائر عقب التتويج باللقب

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قالت مصادر جزائرية إن لاعبى منتخب الجزائر جيل 1990 الذين نجحوا في نيل اللقب الأول في تاريخ الكرة الجزائرية للبطولة الإفريقية حصلوا على مكافآت عقب التتويج بالكأس الأولى في العرس القاري.

وأكدت المصادر أن الحكومة الجزائرية منحت حينها لكل لاعب عقب التتويج باللقب القاري الأول مبلغا ماليا بسيطا إلى جانب تليفزيون ملون.

يذكر أن منتخب الجزائر صاحب الأرض فى بطولة أمم إفريقيا عام 1990 شارك ضمن منافسات المجموعة الأولى رفقة نيجيريا وكوت ديفوار ومصر ونجح فى تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية أمام نيجيريا بخمسة أهداف مقابل هدف كما تغلب على الأفيال الإيفوارية بثلاثية في الجولة الثانية وفي الجولة الثالثة حققت الجزائر فوزا على مصر بهدفين مقابل لا شيء ليتأهل إلى نصف النهائي.

ويلتقى في التاسعة مساء غد الجمعة منتخب الجزائر ونظيره منتخب السنغال على ملعب استاد القاهرة فى المباراة النهائية ببطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الجاري.

وتنتظر الجماهير الجزائرية تتويج منتخب محاربي الصحراء باللقب الثاني على مدار تاريخ الجزائر الكروي.


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