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انخفاض الدولار

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انخفاض الدولار لـ 13 جنيها في هذا الموعد

مال وأعمال

انخفاض الدولار
انخفاض الدولار

خالد الشرقاوي

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يتوقع الخبير الاقتصادي وائل عنبة، محلل أسواق المال، استمرار انخفاض سعر صرف الدولار ليصل إلى 16 جنيهًا نهاية العام الجاري، مؤكدًا أنه خلال العامين المقبلين يصل إلى 13 جنيها.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": أن الذي يدعم رؤية هبوط وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، يكمن في اختفاء السبب الرئيسي في وصوله إلى 18.5 جنيه المتمثل في المضاربة، بجانب زيادة موارد الدولار المتمثلة في الصادرات وعوائد السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمار المباشر، مشيرا إلى أن الهبوط سيكون تدريجيا.

يذكر أن الدولار الأمريكي شهد انخفاضا بأكثر من 120 قرش في النصف الأول من العام الجاري أمام الجنيه، ليسجل اليوم 16.55 للشراء و16.67 للبيع بالبنك المركزي.



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