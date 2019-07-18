"المحافظين": هذه أهم البنود التي لابد أن تتوافر في قانون العمل الجديد

وتابع، أنه يرفض سيطرة لجنة الصناعة بمجلس النواب على تعديل القانون، الأمر الذي قد ينتقص من حقوق العمال لصالح العمل، لذلك لابد من الاستماع إلى آراء العمال ووجهات نظرهم، مؤكدًا على ضرورة الخروج بقانون يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات ومعايير العمل الدولية، فضلًا عن تلافى سلبيات وتشوهات قانون العمل 12 لسنة 2003 السابق.





وأوضح، أنه لابد من توافر الأمان الوظيفي للعمال، وتبادل العلاقات الطيبة بين طرفي العملية الإنتاجية العمال وأصحاب العمل، حيث أن ذلك سيزيد من الإنتاج، مما يؤثر بالإيجاب على اقتصاد الدولة.