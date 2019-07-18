طيران تابع لحفتر يقصف مطار معيتيقة بطرابلس

18 يوليه 2019 - 10:10 م

قصف طيران حربي تابع لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الخميس، مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، حسب مسؤول بالمطار.



وقال لطفي الطبيب، مدير مطار معيتيقة، للأناضول، إن القصف كان بجانب المهبط ما أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية فيه مؤقتا.



ومنذ أبريل/ نيسان الماضي، شنت طائرات حربية تابعة لقوات حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، عدة غارات جوية على المطار، في إطار هجومه على العاصمة.

ومعيتيقة، المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.

ومنذ عام 2011، تعاني ليبيا، الغنية بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، وخليفة حفتر، قائد القوات في الشرق.