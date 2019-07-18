البحرية الأمريكية: عمليات بحث عن بحار مفقود في بحر العرب

18 يوليه 2019 - 10:20 م

أعلنت البحرية الأمريكية، الخميس، أنها تجري عمليات بحث وإنقاذ في بحر العرب بعد تقارير عن فقدان بحار أمريكي.



وقال الأسطول الخامس الأمريكي، في بيان، إن عملية البحث جارية في بحر العرب بعد بلاغ عن فقدان بحار أمريكي كان على متن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لنكولن"، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وذكر البيان أن سفينتين أمريكيتين وفرقاطة إسبانية وسفينة بحرية باكستانية تقومان بعملية بحث وإنقاذ بحار، تم حجب اسمه تمشيا مع سياسة البحرية، مفقود منذ يوم الأربعاء.

ووصلت "أبراهام لنكولن" إلى بحر العرب في الأسابيع الأخيرة، ضمن ما وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه يأتي في إطار "ردع" وسط توترات متزايدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وتصاعد التوتر مؤخرًا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.