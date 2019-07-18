واشنطن تعاقب 5 أشخاص و7 كيانات لارتباطهم بنووي إيران

18 يوليه 2019 - 10:31 م

أعلنت الخزانة الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات على 5 أشخاص و7 كيانات لارتباطهم بشبكة عالمية للمشتريات تعمل لصالح برنامج إيران النووي.



وقالت الوزارة، في بيان، على موقعها الإلكتروني، إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اتخذ إجراءات ضد شبكة شركات واجهة (صورية)، ووكلاء متورطين في شراء مواد حساسة لعناصر تخضع للعقوبات في البرنامج النووي الإيراني".



وأشارت إلى أن الأفراد والكيانات المستهدفة اليوم، توجد في إيران والصين وبلجيكا، وعملوا كشبكة مشتريات لشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية، التي تلعب دورًا مهمًا في برنامج إيران النووي لتخصيب اليورانيوم من خلال إنتاج أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في منشآت تابعة لوكالة الطاقة الذرية الإيرانية.



وأضاف: "لا يمكن لإيران أن تدعي النوايا الحميدة على الساحة العالمية، بينما تقوم بشراء وتخزين المنتجات لأجهزة الطرد المركزي".



وتابع: "الحكومة الأمريكية تشعر بقلق عميق إزاء تخصيب النظام الإيراني لليورانيوم وغيره من السلوكيات الاستفزازية، وستستمر في استهداف كل من يقدم الدعم لبرنامج إيران النووي".

وتصاعد التوتر مؤخرًا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.



واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

