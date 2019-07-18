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ترامب: البحرية الأمريكية أسقطت طائرة إيرانية

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ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أن البحرية الأمريكية أسقطت، الخميس، طائرة إيرانية مسيرة فوق مضيق هرمز، وحث باقي الدول على إدانة "المضايقات الإيرانية".
وقال ترامب في تصريحات على هامش فعالية بالبيت الأبيض، إن "الولايات المتحدة لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الاستفزازات الإيرانية، وأطالب الدول الأخرى بالتصدي لانتهاكات طهران وتوفير الحماية للسفن التي تعبر مضيق هرمز"، حسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية. 
وأضاف: أن "السفينة الهجومية يو.إس.إس بوكسر أسقطت اليوم طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز".
وتابع: "الطائرة المسيرة الإيرانية التي دمرناها اليوم اقتربت حوالي 1000 ياردة متجاهلة جميع نداءات التحذير وكانت تهدد السفينة يو.إس.إس بوكسر وطاقمها".
وأردف: "الطائرة الإيرانية المسيرة في مضيق هرمز تعتبر آخر المحاولات الإيرانية لتهديد الأمن الإقليمي والدولي".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإيرانية بشأن ما أعلنه الرئيس الأمريكي بشأن الواقعة.
وتصاعد التوتر مؤخرًا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.
واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.
كما تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج. -

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